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رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا للوقوف على أعمال اللجنة المكلفة بوضع خطة لتطوير صناعة الدواء محليًا
شريف اسماعيل رئيس الوزراء ‎

رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا للوقوف على أعمال اللجنة المكلفة بوضع خطة لتطوير صناعة الدواء محليًا

2017-07-02 20:48:01

ترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اجتماعًا ضم وزير الصحة ونائبي وزيري التخطيط والزراعة وممثلين عن سوق صناعة الدواء في مصر، للوقوف على أهم نتائج عمل اللجنة المكلفة بوضع خطة لتطوير صناعة الدواء محليًا.
واستعرض الاجتماع الخطوط العريضة للإستراتيجية التي تم وضعها لتطوير منظومة صناعة الدواء في مصر، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء ما يمثله النهوض بهذه المنظومة من أولوية لدى الدولة لتلبية الاحتياجات المحلية في ضوء ارتفاع أسعار الدواء عالميًا، وأشار إلى حرص الدولة على رعاية مجالات البحث العلمي في قطاع صناعة الدواء، والتوسع في إنتاجه محليًا بجودة عالية تراعي المعايير العالمية.
كما استعرض الاجتماع الجهود التي تمت في إطار تطوير أداء شركات الدواء التي تعد الدولة شريكًا فيها، من خلال تفعيل دور مجالس إداراتها لتحقيق نتائج أفضل، حيث أطلعت اللجنة رئيس الوزراء على ما أدت إليه هذه الجهود من تمكين إحدى شركات الدواء المحلية من دخول السوق الإفريقية لإقامة مصنع للدواء قريبًا، بما يتيح فرصة أكبر لتسويق الدواء المصري ويزيد فرص منافسته عالميًا.
كما تناول الاجتماع سبل تعظيم التصنيع المحلي للمواد الخام وبخاصة المادة الفاعلة للدواء من خلال نقل التكنولوجيا المتطورة.

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