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"الأرصاد" عن ارتفاع درجة الحرارة: "دي لسا بداية الصيف"
الارصاد - الطقس

"الأرصاد" عن ارتفاع درجة الحرارة: "دي لسا بداية الصيف"

2017-07-02 20:46:11


قال أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي تمر بها مصر “متوقعة فنحن بدأنا فصل الصيف، ومن المعروف أنه يتأثر بمنخص الهند الموسمي ومن أهم سماته ارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة”.
وقال “عبدالعال”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “رأي عام”، على قناة “TeN”، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، إنه حدثت أكثر من 100 حالة وفاة العام قبل الماضي، ووصلت الحرارة لـ 38 درجة مءئوية وهذا طبيعي في هذا التوقيت من نفس العام”.
وأشار “عبدالعال”، إلى أن البلاد ستشهد تحسن في درجات الحرارة من الأربعاء المقبل، ولكن في الوقت ذاته ستظل درجات الحرارة في الارتفاع، مضيفا: “إحنا لسا بنقول دي بداية الصيف، وسنشهد موجات حارة في الفترة المقبلة”.

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