أبحرت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية ، اليوم الأحد ، بالقرب من جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وتسيطر عليها الصين ، وهي العملية الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وصرح مسؤول عسكري أمريكي لشبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية بأن المدمرة اقتربت حوالي 12 ميلا من جزيرة ترايتون في أرخبيل جزر باراسيل.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الصين سيطرت على جزيرة ترايتون من فيتنام في منتصف السبعينات ، وتدعي الدولتان ، إلى جانب تايلاند ، ملكيتها للجزيرة ، مضيفة أن هذه العملية يُتوقع أن تثير غضب بكين ، وهي الثانية من نوعها في بحر الصين الجنوبي منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة.

وتشتهر جزيرة ترايتون بالعلم الصيني الكبير المرسوم فوق أراضيها ، والذي يمكن رؤيته بواسطة الصور الملتقطة من الجو أو عبر الأقمار الصناعية.