 Moheet on google
الأحد 2 يوليو 2017 09:58 مساءً
روابط سريعة
مدمرة أمريكية تدخل جزر متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي
البحرية الأمريكية

مدمرة أمريكية تدخل جزر متنازع عليها ببحر الصين الجنوبي

2017-07-02 20:42:23
خاص- محيط

أبحرت مدمرة تابعة للبحرية الأمريكية ، اليوم الأحد ، بالقرب من جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وتسيطر عليها الصين ، وهي العملية الثانية خلال الأشهر القليلة الماضية.

وصرح مسؤول عسكري أمريكي لشبكة (إيه بي سي) الإخبارية الأمريكية بأن المدمرة اقتربت حوالي 12 ميلا من جزيرة ترايتون في أرخبيل جزر باراسيل.
وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن الصين سيطرت على جزيرة ترايتون من فيتنام في منتصف السبعينات ، وتدعي الدولتان ، إلى جانب تايلاند ، ملكيتها للجزيرة ، مضيفة أن هذه العملية يُتوقع أن تثير غضب بكين ، وهي الثانية من نوعها في بحر الصين الجنوبي منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سدة الرئاسة.

وتشتهر جزيرة ترايتون بالعلم الصيني الكبير المرسوم فوق أراضيها ، والذي يمكن رؤيته بواسطة الصور الملتقطة من الجو أو عبر الأقمار الصناعية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3