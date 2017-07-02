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أحمد موسى: إجراءات عقابية ضد قطر أكثر قسوة بسبب الأمهات المصريات
الإعلامي أحمد موسى

أحمد موسى: إجراءات عقابية ضد قطر أكثر قسوة بسبب الأمهات المصريات

2017-07-02 20:52:06
أ ش أ

قال الإعلامى أحمد موسى إن اليوم سيتم الانتهاء من المهلة التى منحتها الدول الأربع مصر والسعودية والامارات والبحرين لقطر ، متوقعا اتخاذ إجراءات ضد الدوحة ، حيث ستكون هناك إجراءات تصعيدية ضد قطر وتجميد كافة الممتلكات الخاصة لها فى الدول الأربع ، متوقعا ان تنضم الكويت لهذه الدول .

وأضاف موسى خلال برنامج «على مسئوليتى» الذى يذاع على قناة «صدى البلد » أن وزير الخارجية القطرى يعد من أغبى وزراء الخارجية ، حيث اعترف اليوم خلال مؤتمر صحفى عن دعم بلاده للجماعات الإرهابية ، مشددة على ات هناك إجراءات عقابية ضد قطر أكثر قسوة بعد انتهاء المهلة الممنوحة من الدول الأربع، كما ان السلطات السعودية رفضت السماح لطائرة حاكم قطر عبور الأجواء السعودية ، كما يتردد أن امير قطر حاول الاتصال بخادم الحرمين الشريفين ولكنه رفض التواصل معه.

ووجه موسى رسالة للمصريين العاملين فى قطر اتخاذ موقف ضد الإعلامى جمال ريان الذى تطاول على الامهات المصريات على القناة الإرهابية ، مطالبهم بالتظاهر امام القناة كى يتم الخروج باعتذار على ما حدث ، حيث إن محاصرة 5 آلاف مصرى لقناة الجزيرة سيدفعها للاعتذار عن الإساءات التى وجهتها للامهات المصريات .

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