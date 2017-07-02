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العرابي: تصعيد عربي جديد ضد قطر قريبًا
السفير محمد العرابي

العرابي: تصعيد عربي جديد ضد قطر قريبًا

2017-07-02 20:46:30
كتب - متابعات

أعلن السفير محمد العرابي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أن الفترة المقبلة ربما تشهد تصعيداً آخر ضد قطر بسبب مواقفها المتعنت.
وتابع في مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة” عبر فضائية “المحور”، مساء اليوم الأحد، أن هناك معلومات أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستقدم مشروع من 5 نقاط للتفاوض حوله، كما أن هناك لقاء مرتقبا بين وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين لوضع خطوات مستقبلية لمواجهة التعنت والرفض القطرى، وربما يشهد خطوات تصعيدية.
ولفت إلى أنه توقع عدم استجابة قطر لمطالب مصر والخليج، وربما يكون التصعيد المصرى الخليجي ضد قطر في مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والأمم المتحدة.

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