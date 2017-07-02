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تحطم مروحية أثناء إجلاء ضحايا بركان جاوة الأندونيسي
بحيرة بركان

تحطم مروحية أثناء إجلاء ضحايا بركان جاوة الأندونيسي

2017-07-02 20:22:44
خاص- محيط

تحطمت مروحية أندونيسية أثناء اشتراكها في عمليات إجلاء ضحايا بركان جاوة، وكان على متنها 8 أشخاص .

وذكرت شبكة فوكس نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم /الأحد - أن الغموض يكتنف مصير ركاب المروحية وهم أربعة من الطاقم علاوة على أربعة أخرين من رجال الانقاذ، فيما يقول سكان قرية “كانديروتو” بوسط جاوة التي وقع بها الحادث أنهم عثروا على جثتين .

وكان البركان - الذي يقع في أحد المقاصد السياحية الشهيرة وسط جزيرة جاوة - ثار بشكل مفاجىء وبدأ في إطلاق الحمم والرماد لمسافة 50 مترا في الهواء، حيث أسفر – حتى الان - عن جرح 10 أشخاص .

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