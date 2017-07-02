عصفور: "السادات" مسئولاً عن تأسيس "الإسلام السياسي" في مصر2017-07-02 20:22:34
قال وزير الثقافة الأسبق، الدكتور جابر عصفور، إن إبناً للمرحلة الناصرية، خصوصا عندما نضجت تلك المرحلة وعرفت ماذا يعينه الحل الاشتراكي للأمة العربية، لافتا إلى أن عام 1956 حدث تفجر للشعور القومي بين المصريين مع العدوان الثلاثي، مؤكدا أنه عاش مناخ قوي بكل ما تعنيه الكلمة.
وأضاف عصفور خلال لقاء ببرنامج “القنديل” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي أكرم خزام، أن هزيمة 67 تركت فيه أثار لم تنتهي حتى الآن وجلعته يراجع موقفه من الرئيس الأسبق جمال عبدالناصر، ليكتشف أن نقطة ضعف “ناصر” كانت أنه “ديكتاتور” وهو ماتسبب في الكارثة نتيجة المناخ غير الديمقراطي، مشيرا إلى أن وضع “ناصر” موضع المساءلة الموضوعية عقب النكسة، وبالرغم من قدر غضبه تجاه الرئيس المصري وقتها إلا أنه كان مقدراً للأشياء العظيمة التي تحققت.
ورأى عصفور أن الانتماء لأي حزب سيحد من حرية المثقف، لافتا إلى أن لديه نوع ما الإيمان الداخلي بأن المثقف الحقيقي ينبغي أن يكون خارج لعبة الأحزاب، لأن الأحزاب تُعد دائرة أيديولوجية مغلقة وسف تحدد أفق المثقف، بينما على المثقف أن يأخذ موقف نقدي وأن يكون على مسافة من الجميع.
وتابع عصفور أن مصر دولة إسلامية ولم تكن دولة علمانية، وأنه منذ أن تم الفتح الإسلامي وهي دولة إسلامية، تتميز بقدر كبير من التسامح.
ورأى عصفور أن النشاط الكبير لجماعة “الإخوان المسلمين” عقب عهد عبدالناصر كان خياراً سياسياً للرئيس “أنور السادات” الذي وجد نفسه في حالة عداء مع كافة القوى التقدمية واستعان بقوة أخرى داعمة، واصفا أن “السادات” كان مسئولا عن تأسيس ما يسمى بـ “الإسلام السياسي” في مصر، إذ فتح الباب لـ”الإخوان” ليخرجوا من السجون وأعطاهم الحرية الكبيرة في الحركة والنشاط وأسلم لهم مفاتيح الجامعات المصرية، وكان هذا سبب انتشار الدعوة الإخوانية في الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن غالبية طلاب الجامعات المصرية كانوا فقراء فكان من السهل خداعهم بشعارات كـ “الإسلام هو الحل”.
وأكد عصفور أنه توقع حدوث ثورة 25 يناير، ورأى في أحد كتاباته أن الطبقة الوسطى وصلت إلى طريق مسدود، إلا أنه توقع أن تأتي الثورة من العشوائيات والعاطلين وليس من أبناء الطبقة الوسطى، وعقب الثورة كانت القوة الأكثر تماسكاً هى التي سيطرت على الحكم وهي “الإخوان المسلمين”، مشيرا إلى أنهم كانوا القوة السياسية الوحيدة المنظمة والقادرة على استلام الحكم، قائلا إن الإخوان هو أعدى أعداء أنفسهم من خلال معاداة الجميع، وإذا كانوا حكموا بنظام المشاركة وعلى أسس غير إسلامية كان من الممكن أن يستمروا حتى الآن، إلا أن الطمع ملئ قلوبهم.
ونفي عصفور إمكانية عودة الإخوان للحكم مرة أخرى، لأن المصريين جربوا ما يسمى بالحكم الديني ولن يقبلوه، ورأوا في السنيما ما حدث في أفغانستان، ورأى أن أعلى الأصوات في مصر هم النساء، معتبراً إياهم قوة جديدة لا ترغب في حكم الإخوان لأنهم يكرهون القيود.
وشدد عصفور على أنه مؤمن بحرية الاختيار، ورأى أن “حجاب المرأة” هي مسألة خلافية غير قاطعة وبها تأويل، وبعض علماء الأزهر الكبار في العصر الليبرالي لم تكن نساؤهم محجبات، مؤكدا أن الجحاب ليس فرضاً.
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