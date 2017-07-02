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البحرين: على قطر الالتزام بتعهداتها السابقة
وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد الخليفة‎

البحرين: على قطر الالتزام بتعهداتها السابقة

2017-07-02 20:13:51

قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، الأحد، إن على قطر أن تلتزم بتعهداتها السابقة وبالمطالب التي قدمتها الدول المقاطعة لها.

واعتبر الشيخ خالد بن أحمد، في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون، أن التزام قطر بالمطلوب منها سيصب في تحقيق ما يسعى إليه الجميع من استقرار لدول وشعوب المنطقة، والقضاء على الإرهاب ومن يدعمه ويموله، والمضي قدماً في عملية التنمية والتقدم.

وتبادل الوزيران البحريني والأميركي، وجهات النظر كما تباحثا حول قطع العلاقات مع دولة قطر، والسبل الكفيلة بالتوصل إلى نتيجة تضمن الأمن والسلام في المنطقة.

وقطعت دول على رأسها السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، بسبب تمادي الدوحة في دعم الإرهاب والتقارب مع إيران وتقويض الأمن العربي.

وقدمت الدول المقاطعة، قائمة من المطالب للدوحة تشترط تراجع قطر عن سياستها الداعمة للإرهاب قبل تطبيع العلاقات معها في البيت الخليجي.

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