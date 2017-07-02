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طالبان تشن هجمات ضد مواقع القوات الحكومية في إقليم كندوز الأفغاني
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طالبان تشن هجمات ضد مواقع القوات الحكومية في إقليم كندوز الأفغاني

2017-07-02 19:55:21
خاص- محيط

شنت عناصر حركة طالبان الأفغانية المتمردة اليوم هجمات ضد مواقع القوات الحكومية في مدينة كندوز الواقعة شمال شرق البلاد.

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم حاكم اقليم كندوز قوله ” إن قتالا ضاريا يدور حاليا بين القوات الحكومية وعناصر طالبان ، وإن قوات الأمن الأفغانية تمكنت من صد هذه الهجمات”.

على صعيد متصل ، أكد متحدث باسم حركة طالبان أن عناصر الحركة تمكنت من إجتياح عدد من نفاط التفتيش التابعة للشرطة الأفغانية.
ولم تتوافر ـ حتى الآن ـ أية تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى نتيجة لهذه الهجمات.

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