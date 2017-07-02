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التعليم تضم الطالبة دعاء محمد إسماعيل الأول "مكرر" ضمن أوائل الدبلومات الفنية
اللواء المهندس محمد الحلواني

التعليم تضم الطالبة دعاء محمد إسماعيل الأول "مكرر" ضمن أوائل الدبلومات الفنية

2017-07-02 20:11:05

أوضح اللواء المهندس محمد الحلوانى رئيس قطاع التعليم الفنى والمشرف على امتحانات الدبلومات الفنية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطالبة دعاء محمد إسماعيل عبد العظيم بمدرسة أبو حمص الصناعية بنات بالبحيرة  والحاصلة على مجموع 683 من 700 درجة هي الأول “مكرر” بدبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم الصناعى نظام (السنوات الثلاث).
  وأشار الحلوانى ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ إلى أن الطالبة المذكورة سقط اسمها سهوا من قائمة أوائل الدبلومات الفنية التى تم الإعلان عنها يوم الأربعاء الماضى ، وتم تدارك هذا الخطأ الغير مقصود ، منوها بأنه يوجد عدة نوعيات للدبلومات الفنية ، ولا يوجد ترتيب للأوائل فيما بينهم ، وهذا لاختلاف النوعيات والتخصصات والشعب.
وأكد أنه سيتم تكريم الطالبة أسوة بزملائها الأوائل كحق من حقها ، كما تم إضافتها ضمن قائمة أوائل شهادات الدبلومات الفنية الدور الأول 2017.

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