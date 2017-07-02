هنأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، بالانتصارات التي يحققها الجيش العراقي على تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة الموصل.

ووفقا لبيان صادر اليوم عن الديوان الملكي الهاشمي، فقد جرى، خلال الاتصال، التأكيد على أهمية تعزيز وتقوية التعاون بين البلدين، وضرورة تكثيف الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.