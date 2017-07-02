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جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي
مطار القاهرة

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

2017-07-02 20:09:16
كتب - أ ش أ

أحبطت جمارك مطار القاهرة برئاسة محمد قناوي محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي، بالمخالفة لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي وتعديلاته.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إنه تم الاشتباه في راكب مصري قادم من فرانكفورت، وبتفتيشه تم العثور على 86 ألف يورو ملفوفة بورق فويل بين طيات الملابس.
وقرر إبراهيم عبداللطيف مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركي.

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