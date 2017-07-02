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مصرع 4 أشخاص في حادث تحطم طائرة مروحية بولاية جورجيا الأمريكية
تحطم طائرة خاصة بولاية نيو جيرسى

مصرع 4 أشخاص في حادث تحطم طائرة مروحية بولاية جورجيا الأمريكية

2017-07-02 19:37:48
خاص- محيط

لقي أربعة أشخاص مصرعهم إثر تحطم طائرة خفيفة بولاية “جورجيا” الأمريكية.

ونقلت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية عن شهود عيان قولهم، اليوم الأحد، إن الطائرة تحطمت بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن الضحايا - رجلان وسيدتان - من سكان ولاية “تينيسي”.

وأشارت الشبكة إلى أن إدارة سلامة الطيران بدأت تحقيقات للوقوف على أسباب الحادث على وجه الدقة.

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