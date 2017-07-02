قتل 14 شخصا وأصيب 10 آخرون جراء هجوم انتحاري استهدف مخيما للنازحين غرب الأنبار بالعراق.

ذكرت ذلك قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد ، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن الإنتحاري كان يرتدي زيا نسائيا عند تسلله إلى المخيم.