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مقتل وإصابة 24 شخصا جراء هجوم انتحاري استهدف مخيما للنازحين بالعراق
هجوم انتحاري في نيجيريا

مقتل وإصابة 24 شخصا جراء هجوم انتحاري استهدف مخيما للنازحين بالعراق

2017-07-02 19:53:04

قتل 14 شخصا وأصيب 10 آخرون جراء هجوم انتحاري استهدف مخيما للنازحين غرب الأنبار بالعراق.

ذكرت ذلك قناة (العربية) الإخبارية اليوم الأحد ، مشيرة إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن الإنتحاري كان يرتدي زيا نسائيا عند تسلله إلى المخيم.

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