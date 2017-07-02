أكد اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاح الحربى، أن الدولة فى الوقت الحالى فى حاجة للاستفادة بالعقول المصرية فى الخارج، قائلا: “المصريين فى الخارج وطنيتهم متدفقة ولديهم رغبة قوية لمساعدة وطنهم”.

وأشار اللواء محمد العصار وزير الإنتاح الحربى إلى أن الإنتاج الحربى المصرى جزء من الصناعة المصرية، لافتا إلى أن الوزارة بدأت التعاون مع القطاع الخاص.

وأعلن وزير الإنتاج الحربى عن البدء بالتعاون مع الدكتور ابراهيم سمك خبير الطاقة العالمى وعضو المجلس الاستشارى الرئاسى، فى مشروع ضخم لتصنيع خلايا طاقة شمسية مصرية بطاقة ١ جيجا من الرمال، لافتا إلى أن المشروع فى مرحلة دراسة الجدوى بالاستعانة بمركز ألمانى من أكبر مراكز دراسات الجدوى.