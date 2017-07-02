تعرض سينما الهناجر، التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، مجموعة من أفلام سندريلا الشاشة العربية سعاد حسني، بمناسبة ذكري رحيلها الـ16، وذلك في الفترة من 3 وحتي 9 يوليو، في السابعة مساء بسينما الهناجر.

حيث تعرض أفلام “صغيرة علي الحب”، “حب في الزنزانة”، “شفيقة ومتولي”، “الزوجة التانية”، “خلي بالك من زوزو”، “المشبوة”، “المتوحشة”.

كما تقام ندوة عقب عرض الأفلام مع مخرجي عدد من أفلام سعاد حسني وهم علي بدرخان مخرج فيلم شفيقة ومتولي، محمد فاضل مخرج فيلم حب في الزنزانة، سمير سيف مخرج فيلم المشبوة وفيلم المتوحشة، ويدير الندوات المخرج أشرف فايق المشرف علي النشاط السينمائي بقطاع صندوق التنمية الثقافية.