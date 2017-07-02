كشف يواكيم لوف، المدير الفنى للمنتخب الألمانى، وأنتونيو بيزى مدرب تشيلى، التشكيل الأساسى للمواجهة النارية المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء اليوم، الأحد، ملعب “كريستوفسكى” بمدينة سان بطرسبرج، فى نهائى بطولة كأس العالم للقارات المقامة حاليًا فى روسيا.

وجاء تشكيل المنتخب الألمانى، كالتالى:

تير شتيجن، موستافى، هيكتور، جينتر، دراكسلر، جوريتزكا، فيرنر، ستيندل، روديجير، كيميش، رودى.

تشكيل ألمانيا تشكيل ألمانيا

فيما تبدأ تشيلى نهائى كأس القارات بتشكيل يضم كلاً من:

برافو، إيسلا، بوسيجور، ميديل، جونزالو خارا، أرانجيز، دياز، هيرنانديز، فارجاس، فيدال، وسانشيز.