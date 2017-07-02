 Moheet on google
الأحد 2 يوليو 2017 08:19 مساءً
روابط سريعة
ننشر التشكيل الرسمى لقمة ألمانيا وتشيلى فى كأس القارات
كأس القارات

ننشر التشكيل الرسمى لقمة ألمانيا وتشيلى فى كأس القارات

2017-07-02 19:33:23
كتب - متابعات

كشف يواكيم لوف، المدير الفنى للمنتخب الألمانى، وأنتونيو بيزى مدرب تشيلى، التشكيل الأساسى للمواجهة النارية المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء اليوم، الأحد، ملعب “كريستوفسكى” بمدينة سان بطرسبرج، فى نهائى بطولة كأس العالم للقارات المقامة حاليًا فى روسيا.

وجاء تشكيل المنتخب الألمانى، كالتالى:
تير شتيجن، موستافى، هيكتور، جينتر، دراكسلر، جوريتزكا، فيرنر، ستيندل، روديجير، كيميش، رودى.

تشكيل ألمانياتشكيل ألمانيا

فيما تبدأ تشيلى نهائى كأس القارات بتشكيل يضم كلاً من:
برافو، إيسلا، بوسيجور، ميديل، جونزالو خارا، أرانجيز، دياز، هيرنانديز، فارجاس، فيدال، وسانشيز.

تشكيل تشيلى
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3