بينت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، رمضان صبحى لاعب فريق الأهلى والمحترف بصفوف ستوك سيتى الإنجليزى، وهو مع زوجته حبيبة إكرامى، قائلين إنها خلال قضائهما شهر العسل.

وبينت الصور رمضان وحبيبة بالإضافة إلى أضواء الشموع من حولهما، والمنضدة الخاصة بالمشروبات التى تناولها الثنائى.