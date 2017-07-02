 Moheet on google
الأحد 2 يوليو 2017 08:16 مساءً
روابط سريعة
بالصور.. رمضان صبحي يحتفل بشهر العسل على طريقته الخاصة
رمضان صبحي وزوجته حبيبة

بالصور.. رمضان صبحي يحتفل بشهر العسل على طريقته الخاصة

2017-07-02 19:31:23
كتب - متابعات

بينت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، رمضان صبحى لاعب فريق الأهلى والمحترف بصفوف ستوك سيتى الإنجليزى، وهو مع زوجته حبيبة إكرامى، قائلين إنها خلال قضائهما شهر العسل.

وبينت الصور رمضان وحبيبة بالإضافة إلى أضواء الشموع من حولهما، والمنضدة الخاصة بالمشروبات التى تناولها الثنائى.

 

رمضان صبحى وحبيبةرمضان صبحى وحبيبة

 

صور من شهر العسل

 

لقطات من شهر العسل لحبيبة ورمضان

 

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3