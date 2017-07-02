أعلن مسئولو الأهلي عن عرض رسمي للتعاقد مع إسلام محارب لاعب سموحة في فترة القيد الصيفي مقابل 3 ملايين جنيه.

وقدم الأهلي عرضه على سموحة إعارة بعض لاعبي الفريق الاحمر للنادي السكندري لاتمام الصفقة بعد أن طلب حسام البدري المدير الفني ضم اللاعب.

