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الأهلي يقدم عرضه للحصول على "محارب" سموحة
الأهلي

الأهلي يقدم عرضه للحصول على "محارب" سموحة

2017-07-02 19:19:54
كتب - متابعات

أعلن مسئولو الأهلي عن عرض رسمي للتعاقد مع إسلام محارب لاعب سموحة في فترة القيد الصيفي مقابل 3 ملايين جنيه.
وقدم الأهلي عرضه على سموحة إعارة بعض لاعبي الفريق الاحمر للنادي السكندري لاتمام الصفقة بعد أن طلب حسام البدري المدير الفني ضم اللاعب.

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