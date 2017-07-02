ذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة “الجارديان” البريطانية اليوم الأحد، أن قطر قد تواجه المزيد من العقوبات من قبل عدد من الدول العربية التي قطعت علاقاتها مع الدوحة، خاصة مع اقتراب انتهاء الموعد النهائى لقبول مطالب تلك الدول.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، حاول حث جميع الأطراف للتوصل إلى حل، ولكن أصرت قطر علي موقفها برفض المطالب الـ 13 التي قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين قبل 10 أيام، والتي شملت غلق قناة الجزيرة.

وأعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أمس السبت، رفض بلاده لمطلب إغلاق قناة الجزيرة وغلق القاعدة العسكرية التركية وقطع العلاقات مع إيران.

ولمح الدول الأربعة لكيفية ردها إذا ما تم انتهاء المهلة المقدمة لقطر لتنفيذ المطالب.

واقترح دبلوماسيون من الإمارات العربية المتحدة وقف عضوية قطر من مجلس التعاون الخليجي أو الكتلة التجارية الإقليمية أو السعي لفرض عقوبات على الدول التي لا تزال تمارس التجارة مع قطر.