كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن إقامة مؤتمر “مصر تستطيع3”، فى ديسمبر المقبل، وتابعت:” مقدرش أتكلم عن فكرة المؤتمر حالياً”.

وأضافت “مكرم”، خلال لقاء لها على هامش مؤتمر مصر تستطيع بالتاء المربوطة، بفضائية “extra news”، أنه فور انتهائها من المؤتمر القائم الآن سيتم البدء فى الإعداد لمؤتمر “مصر تستطيع 3”.

وكانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قالت إن مؤتمر مصر تستطيع يأتى تتويجا واحتفالا بسيدات مصر فى الخارج، مضيفة أن المؤتمر تنظمه وزارة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكليفات من رئيس الوزراء بالتواصل مع المصريين بالخارج وتلبية احتياجاتهم والتواصل مع الجيل الثانى والثالث، وذوى الاحتاجات الخاصة بالخارج، قائلة “جاء دور المرأة لتكون ضمن ملفات وزارة الهجرة”.

وتابعت وزيرة الهجرة، قائلة “أثناء خدمتى شفت المرأة المصرية بتربى ولادها وبتكافح مع جوزها وبتقوله يلا نحول فلوس على مصر”، مؤكدة أن المرأة المصرية فى الخارج هى أول واحدة تقف على باب القنصلية والسفارة بعلم بلادها وتقف لاستقبال الرئيس.