أكد الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، أن المحنة التي يمر بها الإنسان، هي في حقيقتها منحة، حيث يُثيب الله الشخص عنها، ويُرفعه بها درجة، وتزيل عنه آثام، ويكون له حياة أبدية في النعيم.

وقال في برنامجه “والله أعلم” إنه بالرجوع للشريعة سنجد أنه حتى الشوكة يشتاكها المؤمن له بها أجر، منوهًا بأن في حالة إدراك الإنسان هذه الحقيقة يجعله يفرح وهو حزين، مثل المرأة التي تتألم وتصرخ في الولادة، لكنها تكون في الوقت ذاته في قمة الفرحة والسعادة بالمولود الجديد.

وأكد مُفتي الجمهورية الأسبق، أنه إذا نظر الإنسان للبلاء الذي أصابه وما يبطنه من خير له، وحسنات ودرجات ونعيم في الآخرة لطلب زيادته، منبهًا بأن من يبلغ مبلغ الإيمان لا يطلب زيادة البلاء، ولا يدعو على نفسه بزيادة البلاء، ولكنه يدعو الله أن يُخفف عنه، لذا نقول في الدعاء «اللهم إنا لا نسألك رد القضاء، وإنما نسألك اللطف فيه».