لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم الأحد إثر اشتعال النيران في حافلة للركاب في مدينة مولتان الباكستانية.

وذكرت قناة جيو الباكستانية في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية أن الحريق اندلع إثر انفجار اسطونة الغاز وأدى أيضا إلى جرح 24 شخصا آخرين .. فيما كشفت مصادر طبية باكستانية النقاب عن أن حالة خمسة من المصابين حرجة.

ويأتي هذا الحادث بعد انفجار شاحنة وقود في الشهر الماضي بإقليم البنجاب ؛ مما أسفر عن مصرع 179 شخصا وأجبر رئيس الوزراء الباكستانى نواز شريف على قطع زيارته إلى لندن والعودة إلى البلاد.