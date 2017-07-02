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رئيس الوزراء العراقي يتوجه للموصل لإعلان تحريرها من "داعش"
رئيس الوزراء حيدر العبادي

رئيس الوزراء العراقي يتوجه للموصل لإعلان تحريرها من "داعش"

2017-07-02 19:02:58

أفادت فضائية “الغد” بأن رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، سيصل إلى الموصل اليوم، الأحد، برفقة وفد وزاري ليعلن تحرير المدينة بالكامل من قبضة تنظيم “داعش”، مشيرًا إلى أنه خلال ساعات فقط سيتم إعلان السيطرة الكاملة على مدينة الموصل.

ووفقا للقناة فإن المعارك ما زالت مستمرة في المنطقة القديمة بالموصل، وهناك مشاورات تجرى من أجل إعادة الاستقرار وإعمار المدينة وإعادة سكان الموصل النازحين في المخيمات، والمنظمات الدولية والحكومة العراقية أعلنت أن هناك حوالي 90 ألف نازح خرجوا من المدينة يتوزعون في مخيمات.

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