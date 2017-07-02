تعرف على التهم التي تسببت فى إعدام 20 متهمًا بـ"مذبحة كرداسة"

وصلت قضية “مذبحة كرداسة” والتى يعاد محاكمة 156 متهمًا فيها إلى محطتها النهائية بعد صدور حكم إعدام 20 متهما، ويواجه المتهمين 3 تهم رئيسية، منهم تهمة تسببت فى إعدام المتهمين، وهى القتل العمد، والتهم هى:

- القتل العمد

يواجه المتهمون فى القضية تهمة القتل العمد لمأمور مركز شرطة كرداسة ونائية و 12 ضابطًا وفرد شرطة آخرين، والتى تصل عقوبة القتل العمد للإعدام شنقًا طبقا لقانون العقوبات المصرى.

- الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون

وجهت النيابة العامة لجميع المتهمين فى القضية تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد.

- تخريب الممتلكات العامة

يواجه المتهمون تهمة التخريب العمدى للممتلكات العامة والخاصة، ووضع المشرع نص المادة 90 من قانون العقوبات، التى تنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من خرب عمدًا مبانٍ أو ممتلكات عامة، مخصصة لمصلحة حكومية، أو مرافق ومؤسسات عامة.

كانت النيابة العامة أحالت 188 متهمًا إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وشرعوا فيه ما بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة وقتلوا المأمور ونائبه و12 ضابطًا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.