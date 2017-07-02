مع ارتفاع درجات الحرارة يتعرض الإنسان للإصابة بالجفاف، لذا من الضروري شرب الماء بشكل كافي لحمايتك من الجفاف وأمراض الكلى، فإذا نظرنا إلى جسم الإنسان نجد أنه يفقد في الأحوال العادية حوالي أربعة لترات من الماء يومياً عن طريق البول والتعرق، ويزيد الفقد عند اشتداد الحرارة أو ممارسة الرياضة العنيفة.

وينصح الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقاً وأستاذ الأمراض الجلدية، بإتباع بعض الإجراءات للحماية من الإصابة بضربات الشمس.

- شرب المياه على مدي أربعة وعشرين ساعة بكميات كبيرة.

- ضرورة تناول طبق سلاطة يومياً مكون من الخيار والطماطم والجرجير والجزر وتناول البطيخ والكانتالوب كفاكهة.

- عند الخروج يجب إرتداء الملابس الخفيفة البيضاء أو ذات الألوان الفاتحة المصنوعة من القطن وممنوع إرتداء أى ملابس مصنوعة من خيوط صناعية بما فيها الشرابات.

- عدم السير في الشمس مباشرةً خلال الفترة من الساعة العاشرة صباحاً وحتي الرابعة عصراً وفي حالة الاضطرار لابد من لبس طاقية أو أو ما شابه ذلك على الرأس.

- ضرورة الاستحمام بالماء البارد وليس الفاتر، مع ضرورة تجفيف الجسم باستمرار خاصةً أماكن الثنايا مثل، تحت الإبط وغيرها وبين أصابع القدمين ويفضل بورق حمام وليس فوطة قماش.

كما ينصح الناظر البنات والسيدات بعدم وضع مستحضرات تجميل أو عطور على الجلد والخروج بها صباحاً، مع التهوية الجيدة وخاصةً للأطفال الصغار وشرب مياه بكميات كبيرة وارتداء ملابس خفيفة جداً. كما يوصي بعدم إرتدائهم الحفاظات الصناعية (البامبرز وغيرها ) في البيت نهائياً مهما كان هناك تعب على الأمهات في غسيل الغيارات القطنية فالغيارات القطنية هى المطلوبة هذه الأيام خاصةً داخل المنزل.

وللوقاية من المرض يجب التهوية المناسبة، والاستحمام بالماء البارد وعدم الاستحمام بالماء الدافئ، استخدام محاليل ملطفة مثل محلول “الكالامينا”، وهو علاج فعال للمرض، استخدام مضادات “الهيستامينك” وهى وسيلة للقضاء على الحكة، لبس الأقطان، وضع بشكير تحت الأطفال فى أثناء النوم.

وحذر الناظر من استخدام المكياج أثناء الشمس والنوم به ليلاً، لأنه يؤثر على البشرة، لذا ينصح بالإكثار من شرب المياه والخضار الطازج مثل، الجزر والجرجير والفلفل الأخضر والخيار والفاكهة بكل أنواعها دون استثناء، أكل البطيخ والألياف مفيدة لصحة الجلد والشعر فى فصل الصيف.

10 أسباب تجبرك على شرب الماء صيفا وشتاء وعلى مدار الأربعة وعشرين ساعة وهى:

١- تمنع جفاف الجلد وتحافظ علي نضارة البشرة وحيويتها وتمنع ظهور التجاعيد المبكرة.

٢- تحافظ علي حيوية الشعر وقوته وتمنع تساقطه وجفافه وتقصفه.

٣- تحافظ علي سلامة الأظافر وحيويتها وتمنع تشوهها وتقصفها.

٤- تساعد علي زيادة إفراز العرق الذي يحافظ علي حرارة الجسم ويخلصه من السموم والأملاح.

٥- تحافظ علي سلامة الكلي وتخلص الجسم من الأملاح وتمنع تكون الحصوات بأنواعها.

٦- تساعد علي الإفراز الطبيعي للمرارة وتساعد علي اداء المعدة والأمعاء لوظائفهم بصورة صحية وسليمة.

٧- تمنع الإمساك وآلام القولون وتساعد علي قوة الأبصار والسمع.

٨ - تنشط الدورة الدموية وتمنع تكون الجلطات.

9- تساعد علي اداء الرئتين لوظائفهما بصورة طبيعية مما يسهل التنفس وحمايتها من اثار التلوث الخارجي عليها.

10- تقوي الذاكرة وتمنع النسيان وقلة التركيز.

شرب الماء دفعة واحدة لا يهدد كبدك

ونفى الدكتور هانى الناظر، صحة المنشور الذى تداوله بعض الرواد والذى يحمل معلومة خاطئة تفيد بأن عند إتمام شرب الماء دفعة واحدة عند العطش يتساقط الماء بطريقة مفاجئة إلى الكبد مما يسبب تليفا كبديا.

وجاء فى نص المنشور الخاطئ: “أثبت علميا أن المسئول عن الإشعار بالعطش هو الكبد وعند إتمام الشرب دفعة واحدة يتساقط الماء بطريقة مفاجئة إلى الكبد فيحدث تليف كبدى..أما إذا تم على 3 مرات تعمل الأولى على إنذار الكبد وإشعاره أن الماء قادم فيستعد بابتلاله وليونة فلا يسبب تأكل فيه فهى سنة محمدية حقيقة علمية”.

وأوضح الناظر أن هذا المنشور يحوي كلاما غير صحيح تماماً وغير علمي لا تصدقوه ولا تعيدوا نشره علي صفحاتكم وأخبروا الناس بالحقيقة فالماء يمر من الفم ثم المريء وحتي المعدة ويتم امتصاصه من الأمعاء وشرب الماء دفعة واحدة لا يسبب تليفا في الكبد ولكنه قد يكون ضار على المعدة والسنة النبوية الشريفة بريئة من هذه الخزعبلات، أكرر مرة أخرى هذه صفحات تتعمد نشر معلومات خاطئة غير علمية للترويج للجهل العلمي لا تتابعوها ولا تأخذوا عنها أي معلومات.

أضرار عدم شرب الماء

- جفاف الجلد وتشققه وظهور التجاعيد المبكرة وسقوط الشعر وتقصفه وتقصف الأظافر وتكسرها.

- زيادة لزوجة الدم مما يزيد فرصة تكون الجلطات الرئوية والقلبية وجلطات المخ .

- زيادة لزوجة السائل المنوي عند الرجال مما يؤدي إلي ضعف حركة الحيوانات المئوية وحيويتها واحتمال انخفاض القدرة علي الإنجاب.

- جفاف العين وسهولة التهابها وضعف البصر.

- ضعف السمع.

- زيادة فرصة تكون حصوات الكلي وخلل وظائفها وسهولة إصابتها بالالتهابات.

- جفاف الأغشية المخاطية للجهاز الهضمي مما يعرضه للالتهابات ومشاكل في الهضم وامتصاص الغذاء.

- جفاف الأغشية المخاطية للجهاز التنفسي مما يعرضه للالتهابات وصعوبة التنفس بشكل طبيعي.

- خلل وظائف الهرمونات المختلفة بالجسم.