بعد رفض استقالته من الوفد.. أبوشقة: لا أبحث عن مصالح وسأرضخ لإرادة الأغلبية

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التزامه بقرار الهيئة العليا لحزب الوفد، التى رفضت استقالته من الحزب فى وقت سابق، وتسمكت بوجوده وصفته الوفدية، متابعا: “سأرضخ لإرادة الأغلبية الوفدية باستمرارى داخل الحزب”.

وأضاف “أبو شقة”، إن إجماع الهيئة العليا لحزب الوفد واتحاد الشباب والمرأة ورؤساء اللجان النوعية على استمراره فى الحزب، لا يملك أمامه إلا الانحناء أمام هذه الإرادة، لا سيما فى هذه المرحلة الجرحة التى تمر بها البلاد، وتتطلب التكاتف واستمرار الدور الوطنى لحزب الوفد، ليظل كعادته حزبا ناضجا ويقف بجوار الوطن والمواطن.

وأكد سكرتير عام الوفد ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى تصريحه، أنه لا يبحث عن أى مصالح شخصية أو مناصب، وأن تاريخه السياسى والقانونى يشهد على انحيازه الدائم لما فيه مصلحة الوطن.