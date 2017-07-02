التعليم العالي:39 ألف طالب تقدموا لحجز اختبارات القدرات الكترونيا2017-07-02 18:35:13
أعلن سيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي أن عدد الطلاب الذين تقدموا لحجز اختبارات القدرات الكترونيا عبر الموقع الرسمي بلغ 39 ألف طالب وطالبة منذ انطلاقها وحتى الآن.
وقال المشرف على التنسيق – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد – إن هناك إقبالا على حجز اختبارات القدرات بالنسبة للفنون الجميلة والفنون التطبيقية ثم كليات التربية الرياضية..مشيرا إلى أن موقع التنسيق فتح باب التسجيل لحجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصرية للمرة الأولى الكترونيا للتيسير على الطلاب الراغبين في القبول بإحدى الكليات التي يشترط للالتحاق بها اجتيازهم لاختبارات القدرات.
وأشار إلى أن الامتحانات تجري فى المواعيد المقررة مرة واحدة لكل نوع من أنواع تلك القدرات ولا يسمح للطالب الراسب فيها بأداء اختبارات قدرات مرة أخرى سواء بنفس الكلية أو بكلية أخرى ولن يعتد بأية إفادة ورقية تمنحها الكليات بنتيجة امتحانات القدرات حرصا على الشفافية مع الطلاب.
وكانت وزارة التعليم العالي قد حددت خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الالكتروني .. مشيرة إلى أنه يتعين على الكليات المعنية أن تلتزم بعقد امتحانات القدرات وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج وأن يتم تزويد برنامج التنسيق الالكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناء عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة.
تمت المشاهدة بواسطة Manara Gamal في 06:26 م
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