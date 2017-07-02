استشهد، عصر اليوم الأحد، مجندان بقوات الأمن بمدينة رفح في شمال سيناء إثر تفجير عبوة ناسفة عن بعد في مدرعة أمنية حال سيرها بمنطقة الساحة بمدينة رفح.

وأسفر الانفجار عن استشهاد المجند أحمد شعبان المهدي، 22 عامًا، والمجند وسيم استمالك مفيد، 23 عاما، وتم نقل جثمان الشهيدين إلى مستشفى العريش.