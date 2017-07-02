حرص لاعب كرة القدم محمود الصغير، نجل الفنان سعد الصغير، على توجيه رسالة دعم لوالده بعد وفاة جدته.

ونشر “محمود”، صورة لوالده أثناء صلاة الجنازة على جدته، وعلق عليها عبر صفحته الشخصية على موقع “إنستجرام”، قائلا: “أبي.. أنت من علمني مَعنى الحياة.. أنت مَن أمسكت بيدي على دروبها.. أجدك معي في ضيقي.. أجدك حولي في فرحي.. أجدك توافقني في رأيي.. حتى لو كنت على خطأي.. فأنت مُعلّمي وحبيبي.. فتنصحني إذا أخطأت.. وتأخذ بيدي إذا تعثرت.. فتسقيني إذا ظمئت.. وتمسح على رأسي إذا أحسنت.. ربنا يصبرك يارب ويخليك ليا يارب أعظم إنسان شوفته في حياتي”.