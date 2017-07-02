"عريقات" يحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة "جرار" و"السعافين"2017-07-02 18:48:18
حمّل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات سُلطة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وأمن المناضلتين خالدة جرار وختام السعافين، عادًا ذلك جزءًا من حملة ممنهجة مدروسة، ومتواصلة، واعتداء مباشرًا على أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته.
جاءت تصريحات عريقات تعقيبًا على إعادة اعتقال النائبة جرار، واعتقال رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية السعافين، بعد مداهمة منزليهما فجرًا، برام الله.
ووصف عريقات ما جرى “بالتهديد المباشر للنواب الفلسطينيين، من خلال انتهاج السياسات الأحادية، وغير القانونية باعتقالهم، وإبعادهم بخرق واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات لاهاي لعام 1907، التي لا تُجيز لسُلطة الاحتلال أن تغير في الواقع التشريعي للبلد المحتل، واتفاقيات جنيف، وميثاق “روما” الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته رقم (7)، الذي يحظر إبعاد السكان قسريًا، واعتقالهم، واضطهادهم بشكل غير قانوني، ويعتبرها جريمة ضد الإنسانية، ويعاقب عليها” .
وأكد عريقات في بيان صحفي، اليوم أن هذه الحملة المسعورة آيلة للتصعيد، بسبب غياب المساءلة، والمحاسبة من المجتمع الدولي، وتواطئه في عدم ردع إسرائيل، وإلزامها بالشرعية الدولية .
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