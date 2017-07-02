 Moheet on google
الأحد 2 يوليو 2017 06:42 مساءً
روابط سريعة
مندوب السعودية بالأمم المتحدة: قطر تهدد أمن المملكة
مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدي الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي

مندوب السعودية بالأمم المتحدة: قطر تهدد أمن المملكة

2017-07-02 18:26:53

قال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي: إن قطر تصر على زعزعة أمن السعودية ودول المنطقة ودعم الإرهاب الذي هدد العالم بأسره.

وأضاف المعلمي، في بيان نشرته وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد أوردته قناة “العربية” الإخبارية، أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر اتخذت قرارا سياديا في مقاطعة قطر حفاظا على ضبط الأمن في المنطقة والضغط على الدوحة لوقف دعم الإرهاب.

ولفت إلى أن قطر اختارت أن تكون إيران حليفا لها واستمرت 20 عاما في دعم الجماعات الإرهابية مع علمها بما يدبرونه ضد دول المنطقة”.

وأوضح المعلمي أن الدول الأربع حاولت الإبقاء على قطر في محيطها الطبيعي ولذا أعطتها فرصا عدة لتوقف دعمها للإرهاب وعدم تدخلها في الشئون الداخلية للدول آخرها كان في عامي 2013 و2014، إلا أن هذه المساعي فشلت ولم تلتزم الدوحة بالمطالبات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3