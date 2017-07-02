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اتحاد الكرة يعلن موعد مباريات كأس مصر..ويحدد 17 يوليو للقاء القمة بين الأهلي والزمالك
اتحاد الكرة - الجبلاية

اتحاد الكرة يعلن موعد مباريات كأس مصر..ويحدد 17 يوليو للقاء القمة بين الأهلي والزمالك

2017-07-02 19:02:41
كتب - أ ش أ

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم المواعيد النهائية لمباريات الأسبوع الأخير لمسابقة الدوري الممتاز وما تبقى من مباريات الأسبوع قبل الأخير للمسابقة إضافة إلى الأدوار النهائية لبطولة كأس مصر.
وقررت اللجنة أن يواجه الأهلي فريق الزمالك في مباراة القمة بالأسبوع الأخير من الدوري الممتاز يوم 17 يوليو الجاري على استاد السلام وإقامة مباراة النصر للتعدين وسموحة في الأسبوع الـ34 يوم 13 يوليو باستاد أسوان.
كما تقرر أن يواجه الأهلي فريق وادي دجلة في ربع نهائي كأس مصر يوم 12 يوليو باستاد الزمالك فيما يلعب الزمالك مع طلائع الجيش في نفس الدور يوم 13 يوليو باستاد السلام ..وتقرر أن يلعب المقاصة مع سموحة في دور الـ8 ببطولة الكأس يوم 18 يوليو الجاري باستاد السلام فيما تقرر إقامة مباراتي الدور قبل النهائي لبطولة كأس مصر يوم 9 أغسطس القادم وتحدد يوم 15 من الشهر القادم موعدا للمباراة النهائية.

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