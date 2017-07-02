 Moheet on google
الأحد 2 يوليو 2017 08:25 مساءً
روابط سريعة
خالد الجندي يوجه نصائح لمن يريد أن يحفظه الله تعالى
خالد الجندي

خالد الجندي يوجه نصائح لمن يريد أن يحفظه الله تعالى

2017-07-02 19:04:08
كتب - متابعات

أكد الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، أن الشخص الذي يريد أن يحفظه الله سبحانه وتعالى ويكون في رعايته عليه أن يحفظ الله تعالى أولًا بمداومة ذكره وترك ما نهانا عنه وفعل ما أمرنا به وترك ما يكرهه والرضا بما قضاه على الإنسان، رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا .

وقال في برنامجه “لعلهم يفقهون” على شاشة “دي إم سي»”، إذا أراد الإنسان ألا يقطع الله عز وجل عنه عوائده وفضله فلا يقطع الإنسان عوائد الله سبحانه وتعالى في الطاعة ، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم « يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ».

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3