أكد الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، أن الشخص الذي يريد أن يحفظه الله سبحانه وتعالى ويكون في رعايته عليه أن يحفظ الله تعالى أولًا بمداومة ذكره وترك ما نهانا عنه وفعل ما أمرنا به وترك ما يكرهه والرضا بما قضاه على الإنسان، رضينا بالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا .

وقال في برنامجه “لعلهم يفقهون” على شاشة “دي إم سي»”، إذا أراد الإنسان ألا يقطع الله عز وجل عنه عوائده وفضله فلا يقطع الإنسان عوائد الله سبحانه وتعالى في الطاعة ، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم « يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ».