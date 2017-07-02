 Moheet on google
الأحد 2 يوليو 2017 06:48 مساءً
روابط سريعة
أيطاليا تدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى فتح موانئها لإنقاذ المهاجرين
هجرة غير شرعية‎

أيطاليا تدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى فتح موانئها لإنقاذ المهاجرين

2017-07-02 18:22:02
خاص- محيط

دعت روما دول الاتحاد الأوروبي إلى فتح موانئها أمام المراكب التى تقوم بإنقاذ المهاجرين في مياه البحر الأبيض المتوسط، على خلفية تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي عبر أراضي إيطاليا.

وقال وزير الداخلية الإيطالي، ماكرو مينيتي، في تصريحات صحفية ، أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأحد/، إن” السفن التي تنقذ المهاجرين “ترفع أعلام مختلف الدول الأوروبية”، مشددا على أنه ليس من المقبول أن تكون الموانئ الإيطالية هي الوحيدة التي يتم توجيه اللاجئين إليها.
وأوضح مينيتي، أن سفنا تابعة للمنظمات غير الحكومية ولعملية “صوفيا” الأوروبية ضد المهربين ووكالة حماية الحدود الاوروبية “فرونتكس”، علاوة على سفن خفر السواحل الإيطالي، منخرطة في جهود إنقاذ المهاجرين.

ويلتقي وزراء داخلية إيطاليا وألمانيا وفرنسا مساء اليوم لبحث “مقاربة منسقة” لمساعدة روما على مواجهة تدفق المهاجرين إلى سواحلها.وكانت إيطاليا قد هددت في وقت سابق بمنع دخول السفن الأجنبية، التي تنقذ المهاجرين في البحر المتوسط، من دخول موانئها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3