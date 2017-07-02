أيطاليا تدعو دول الاتحاد الأوروبي إلى فتح موانئها لإنقاذ المهاجرين2017-07-02 18:22:02
دعت روما دول الاتحاد الأوروبي إلى فتح موانئها أمام المراكب التى تقوم بإنقاذ المهاجرين في مياه البحر الأبيض المتوسط، على خلفية تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الاتحاد الأوروبي عبر أراضي إيطاليا.
وقال وزير الداخلية الإيطالي، ماكرو مينيتي، في تصريحات صحفية ، أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأحد/، إن” السفن التي تنقذ المهاجرين “ترفع أعلام مختلف الدول الأوروبية”، مشددا على أنه ليس من المقبول أن تكون الموانئ الإيطالية هي الوحيدة التي يتم توجيه اللاجئين إليها.
وأوضح مينيتي، أن سفنا تابعة للمنظمات غير الحكومية ولعملية “صوفيا” الأوروبية ضد المهربين ووكالة حماية الحدود الاوروبية “فرونتكس”، علاوة على سفن خفر السواحل الإيطالي، منخرطة في جهود إنقاذ المهاجرين.
ويلتقي وزراء داخلية إيطاليا وألمانيا وفرنسا مساء اليوم لبحث “مقاربة منسقة” لمساعدة روما على مواجهة تدفق المهاجرين إلى سواحلها.وكانت إيطاليا قد هددت في وقت سابق بمنع دخول السفن الأجنبية، التي تنقذ المهاجرين في البحر المتوسط، من دخول موانئها.
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