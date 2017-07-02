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أمريكا ترفع الحظر عن الأجهزة الإلكترونية القادمة من أبوظبي
حظر الالكترونيات‎

أمريكا ترفع الحظر عن الأجهزة الإلكترونية القادمة من أبوظبي

2017-07-02 18:23:10

رفعت إدارة الأمن القومي الأمريكي الحظر عن الأجهزة الإلكترونية المحمولة على متن الرحلات القادمة بين أبوظبي وواشنطن، حسبما أكدت فضائية “أبوظبي”.

وجاء ذلك عقب مراجعة إدارة الأمن القومي الأمريكي المتعمقة وتحققها من الإجراءات الأمنية المتطورة المطبقة في مطار أبوظبي الجوي

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