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"كريستوفسكى" يستعد للحفل الختامى لبطولة كأس العالم للقارات
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"كريستوفسكى" يستعد للحفل الختامى لبطولة كأس العالم للقارات

2017-07-02 18:20:34
كتب - متابعات

شهد ملعب “كريستوفسكى” في مدينة سان بطرسبرج، الانتهاء من التجهيزات الأخيرة قبل ساعات من انطلاق الحفل الختامى لبطولة كأس العالم للقارات المقامة حاليًا فى موسكو.

تجهيز الملعب قبل الحفل الختامى

ومن المقرر أن يقابل المنتخب الألمانى نظيره التشيلى، الثامنة من مساء اليوم الأحد، بالمباراة النهائية للنسخة العاشرة من كأس العالم للقارات، على ملعب “كريستوفسكى”.

وحسم المنتخب الألمانى تأهله لنهائى كأس القارات بفوزه الساحق على نظيره المكسيكى بنتيجة 4/1، بينما حجز المنتخب التشيلى مقعده على حساب البرتغال بركلات الترجيح بنتيجة 3/0، بعدما انتهى الوقتين الأصلي والإضافى بالتعادل السلبى.

 

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