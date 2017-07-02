القاهرة / بودابست .. تُعقد قمة مصرية - مجرية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة المجرية فيكتور أوربان، لبحث ما تحقق من تطور كبير في العلاقات الثنائية بين البلدين .

القاهرة .. يستأنف مجلس النواب جلساته العامة بفتح ملف زيادة أسعار المحروقات البترولية، بالإضافة إلي مناقشة طلبات الإحاطة العاجلة التي تقدم بها النواب بشأن ارتفاع الأسعار خاصة فواتير الكهرباء.

القاهرة .. يصوت مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعـض أحكام القانون رقـم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.

القاهرة .. تعقد لجنة الإسكان الاجتماعي بمجلس النواب اجتماعا عاجلا لمناقشة أزمة مياه الشرب بـ”العريش”، سواء نقص المياه في عدد من الأحياء أو عدم وصول حصة المياه العذبة كاملة لمدينة العريش، والبالغة 70 ألف متر مكعب من المياه يوميا، حيث انخفضت إلى 25 ألف متر في اليوم نتيجة التعديات على خط المياه الرئيسي وعدم الصيانة الدورية.

القاهرة .. تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة مشروع قانون هيئة التنمية الصناعة الجديد المقدم من رئيس اللجنة المهندس أحمد سمير.

القاهرة .. تعقد لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب اجتماعا لحسم خريطة عملها خلال فترة الإجازة البرلمانية بعد انتهاء دور الانعقاد الثاني.

القاهرة .. تستأنف محكمة شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية محاكمة ياسمين النرش المعروفة إعلاميا بـ”سيدة المطار” بتهم حيازة “الحشيش” ومقاومة السلطات والتعدي على أحد رجال الضبط القضائي بالضرب، ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة لأقوال أفراد القوة الأمنية التي شهدت الواقعة بالمطار.

القاهرة .. تواصل الدائرة 13 بمحكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة رئيس حي روض الفرج في اتهامه بتلقي رشوة 20 ألف جنيه واستغلال منصبه في التربح.

القاهرة .. تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة تقرير الزيارة الميدانية التي أجرتها اللجنة برفقة عدد من المستثمرين لمدينة الغردقة لتفقد مطار الغردقة بعد أزمة تكدس السياح، وحل مشكلات المستثمرين هناك.

القاهرة .. يعقد محافظ القاهرة مؤتمرا صحفيا للإعلان عن فعاليات احتفاليات المحافظة بعيدها القومي وكذلك الاحتفال بذكرى مرور 150 عامًا على إنشاء القاهرة الخديوية، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة.

الإسكندرية .. يطلق رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر، ورئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي، الشبكة القومية لبحوث السرطان بجامعة الإسكندرية، حيث سيعقد الاجتماع الأول لمجلس أمناء الشبكة برئاسة منسق الشبكة الدكتورة نهى عوض، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار.

القاهرة .. تعقد أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا حلقة نقاشية عن (السلامة الإحيائية)، تنظمها اللجنة الوطنية للعلوم الوراثية، بالتعاون مع مجلس بحوث الزراعة والغذاء، وهما من التشكيلات العلمية بالأكاديمية.

الإسكندرية .. تنظم مكتبة الإسكندرية الاحتفالية السنوية الخامسة لتخرج أبنائها من أعضاء رابطة الصفوة الأفارقة، في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بحضور عدد من سفراء الدول الإفريقية وممثلي وزارة الخارجية المصرية والاتحاد الإفريقي.

الإسكندرية .. ينظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان (سمات تصوير الأباطرة على وجه العملات الرومانية المتأخرة.. دراسة مقارنة بين دور السك الشرقية والغربية)، وذلك بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

القاهرة .. تجري وزارة السياحة قرعة الحج العلنية وإعلان أسماء الفائزين بتأشيرات الحج السياحي.

القاهرة .. تستضيف النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق المؤتمر العالمي للمنظمات النقابية الأعضاء في الاتحاد العالمي للنقابات بدول أوروبا وآسيا وإفريقيا.

القاهرة .. يشهد مركز ثروت عكاشة الثقافي التابع للمركز القومي للسينما أمسية ثقافية، في السابعة مساء، يتم خلالها عرض فيلم (الأسطورة فاتن حمامة).

القاهرة .. تقييم ورشة الزيتون حفل تأبين للشاعر شريف رزق، في تمام السابعة مساء.

القاهرة .. يستقيل مسرح الحكمة بساقية الصاوي بالزمالك (ليلة المونودراما) لتوزيع الجوائز على العروض الفائزة بمهرجان الساقية الثاني عشر للمونودراما، في تمام الساعة السابعة مساء.

القاهرة .. تُقام ندوة بعنوان (بحب حماتي..بكره حماتي) بقاعة الكلمة بساقية الصاوي بالزمالك، في تمام الساعة الثامنة مساء، وتحاضر في الندوة الدكتورة هبة قطب.

الإسكندرية .. يلتقى فريقا سموحة وطلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثين من بطولة الدوري العام لكرة القدم، وذلك على استاد برج العرب، في تمام الساعة السابعة مساء.

القاهرة .. تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة، في تمام الثانية فجرا، عائدة من زامبيا.

المنصورة .. يستقبل معسكر جامعة المنصورة بمدينة جمصة، في التاسعة صباحًا، نخبة من طلاب كليات الطب والهندسة والعلوم لممارسة أنشطتهم الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية، في إطار فعاليات الفوج الأول للمعسكر لهذا العام الذي يستمر خمسة أيام.

المنصورة .. يواصل المكتب الفرعي لتنسيق القبول بجامعة المنصورة أعماله، في التاسعة صباحًا، لليوم الثالث على التوالي، لاستقبال طلاب الثانوية العامة الراغبين في حضور اختبارات القدرات للالتحاق بكليات الفنون الجميلة والتربية الرياضية والتربية النوعية شعبتي التربية الفنية والتربية الموسيقية، وذلك بأقسام ووحدات الحاسب الآلي بمركز الحساب العلمي وكليتي الصيدلة والحاسبات والتربية لإبداء رغباتهم إلكترونيًا.