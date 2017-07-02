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15.6 بالمئة فقط من السوريين يتمتع بالأمن الغذائي
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15.6 بالمئة فقط من السوريين يتمتع بالأمن الغذائي

2017-07-02 18:17:27

بلغت نسبة السوريين الذين يتمتعون بالأمن الغذائي 15,6 بالمئة فقـط مـن مجموع السـكان في سـوريا، وذلك بحسب تقرير حول الأمن الغذائي في سوريا أعده مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد”.

وبحسب التقرير الذي نشرته إحدى الصحف السورية ، فقد تبيّن على مستوى جغرافيا الأمن الغذائي أن هناك أربع محافظات تزيد فيها نسـبة الأسر الآمنة غذائياً عـن المستوى الإجمالي للقطـر البالـغ 15.6 بالمئة، وتأتي في مقدمتها دمشق واللاذقية، تليها السويداء، وبدرجــة أقل حمـص، وبالمقابل هنــاك خمس محافظات ترتفع فيها نسبة الأسر غيـر الآمنة غذائياً بالمقارنة مـع المستوى الإجمالي للقطر البالغ 33,4 بالمئة، تأتي في مقدمتها محافظة الحسكة التي تزيد فيها نسبة الأسر غير الآمنة غذائياً عـن النصـف، تليهـا محافظتا حلب وحماة حيـث تقرب فيهــا نسبة الأسر غير الآمنة مــن النصـف، ثـم القنيطـرة ودرعا بنسبة أسر غير آمنة غذائياً ما بين 44,8- 46,4 بالمئة مـن مجموع الأسر في كل محافظة.

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