أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن سعادتها بنجاح إحباط محاولات الجماعات الإرهابية في إثارة الفتن والقيام بأعمال إرهابية تؤدي للقتل العشرات في دول العربية.

وغردت إليسا عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي “تويتر” قائلة: “اصبحنا نستمع مؤخرا لبعض الاخبار تؤكد هزيمة الارهاب في بعض المناطق.. لابد انهاء هذه الحرب المريضة من اجل استعادة السلام في بلادنا”.