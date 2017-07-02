لقي ما لا يقل عن 10 مسلحين من تنظيم ولاية خراسان التابع لتنظيم (داعش) الإرهابي مصرعهم في غارات جوية بولاية ننكرهار شرق البلاد.

ونسبت قناة روسيا اليوم الإخبارية للسلطات المحلية في ننكرهار قولها اليوم الأحد: “إن الغارات شُنت في منطقتي تورا بورا وألف خان بإقليم باتشير أغام ومنطقة تانجي بإقليم أتشين مما أسفر عن مقتل 10 مسلحين من تنظيم داعش بالإضافة إلى تدمير الأسلحة والذخائر والمتفجرات التابعة للإرهابيين”..مشيرة إلى أن الضربات الجوية لم تخلف ضحايا في صفوف المدنيين وعناصر الأمن.