تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد، بالقضاء على المسؤولين عن اختطاف الرعية الفرنسية صوفي بيترونان المختطفة في مالي منذ نهاية العام الماضي.

جاء ذلك في تصريح لماكرون على هامش مشاركته في قمة مجموعة الساحل الخمسة بباماكو بعد ساعات من نشر تنظيم القاعدة في مالي شريط فيديو يظهر ست رهائن أجانب على قيد الحياة تم اختطافهم بين 2011 و2017 بينهم الفرنسية صوفي بيترونان.

ووصف الرئيس الفرنسي المختطفين بأنهم إرهابيون وقتلى .. قائلا : “سنضع كل طاقتنا للقضاء عليهم”.

ويظهر الرهائن في الشريط بشكل منفصل ويقول الرجل الذي يقدمهم إنه حتى الآن لم تجر مفاوضات حقيقية من أجل إطلاق سراحهم..مضيفا : إن صوفي بيترونان تأمل أن يساعد ماكرون الذي وصل إلى مالي الليلة الماضية ، في عودتها إلى عائلتها.

يذكر أن صوفي بيترونان - التي كانت تدير جمعية لمساعدة الأطفال - تم اختطافها في ديسمبر 2016 في جاو شمالي مالي من قِبل رجال مسلحين.