عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمناقشة عمل لجنة الشراء الموحد للادوية والمستلزمات الطبية، وذلك بحضور محافظ البنك المركزى، وكل من وزراء الانتاج الحربى، والصحة، والسياحة، والتعليم العالى، واللواء رئيس اللجنة، وعدد من ممثلى الجهات المعنية، وذلك فى إطار مساعى الحكومة لتوفير الادوية والمستلزمات الطبية بأسعار مناسبة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض تقرير حول نشاط اللجنة والتى بدأت عملها منذ عام 2015، فى تلبية وتوفير الادوية والمستلزمات الطبية لكافة المستشفيات التابعة للجهات الحكومية، وذلك بداية من تلقى الطلبات ووضع المواصفات الخاصة بها، وتجميعها فى قوائم محددة تمهيدًا للتفاوض مع الشركات العالمية الموردة لتلك الاحتياجات والحصول على أفضل الاسعار والشروط، مع اتخاذ اجراءات الممارسات المالية والترسية الخاصة بها.

تناول الاجتماع نتائج عمل اللجنة خلال عامى 2015، 2016 واستعراض ما حققته من تخفيضات كبيرة فى الاسعار، فضلًا عن شروط أفضل للتعاقد والتى من بينها زيادة عدد سنوات الضمان، وهو ما يحقق وفورات ضخمة وفوائد متنوعة تعود فى النهاية بالنفع على المواطن المصرى.

كما تم خلال الاجتماع استعراض عدد من التحديات التى تواجه اتمام عمليات الشراء الموحد للاجهزة والمستلزمات الطبية، ومنها عدم وجود إحصائيات دقيقة ومحدثة لاحتياجات ومعدلات الاستهلاك لدى بعض القطاعات وعدم تسجيل بعض المنتجات فضلًا عن اجراءات الفحص والافراج فى الجمارك، وقد وجه رئيس الوزراء باتخاذ بعض الاجراءات الفورية لحل المشاكل التى تعوق عمل اللجنة، مؤكدًا على ضرورة قيام كافة الجهات الطالبة بالانتهاء من قوائم احتياجاتها فى موعد اقصاه منتصف شهر يوليو الجارى، حتى يتسنى الانتهاء من دراستها واستكمال باقى الاجراءات، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، كما وجه رئيس الوزراء بضرورة اتخاذ مجموعة من الخطوات التى تضمن تسهيل الاجراءات الجمركية، مشددًا فى الوقت ذاته على ضرورة العمل على زيادة التصنيع المحلى من الاجهزة والمستلزمات الطبية والادوية لتلبية احتياجات المواطنين.

من جانبه، أشار رئيس لجنة الشراء الموحد إلى الترتيبات الجارى اتخاذها استعدادًا لعقد اجتماع موسع فى شهر سبتمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من كبريات الشركات العالمية العاملة فى مجال الادوية والاجهزة والمستلزمات الطبية، والذى سيتم خلاله عملية الشراء الموحد واتخاذ الاجراءات اللازمة لاختيار الشركات التى سيتم التعامل معها، موضحًا أنه سيتم تنظيم معرض للشركات المصرية العاملة فى مجال الادوية وتصنيع الاجهزة الطبية قبيل اجتماع شرم الشيخ، بما يسهم فى تشجيع تلك الشركات على المنافسة وزيادة انتاجيتها.