حث أطباء وموظفو إغاثة سودانيون الحكومة، على إعلان حال الطوارئ بسبب تفشى وباء الكوليرا في البلاد.

وقال حسام الأمين البدوي، المسؤول في “لجنة أطباء السودان المركزية”، الأحد، إن حوالى 22 ألف شخص أصيبوا بإسهال حاد مؤخرا، ما أدى لوفاة ما لا يقل عن 700 منهم منذ 20 مايو الماضي.

وأضاف أنه من المحتمل أن تكون هذه أعراض الكوليرا، لكن الحكومة ترفض إجراء اختبارات لمعرفة ذلك.

وذكر أطباء أن الكوليرا، وهي عدوى بكتيرية مرتبطة بتناول أغذية أو مياه ملوثة، ظهرت في خمس ولايات سودانية، وحثوا الحكومة على طلب مساعدات دولية.

ويمكن انتشار الكوليرا في مناطق لا تتوفر فيها مياه شرب نظيفة أو تعاني فيها شبكة الصرف الصحي.

وإذا ترك دون علاج، فقد يؤدي إلى الموت بسبب الجفاف.