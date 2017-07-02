سامسونج "ترمم" هاتفها المحترق.. وتعيده للأسواق

قالت شركة سامسونج إنها ستبدأ عملية إعادة بيع هواتف “جالاكسي نوت 7”، التي أعيد عدد منها بعد حوادث احتراق للأجهزة، وذلك ابتداء من السابع من يوليو في كوريا الجنوبية. ...