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الزمالك يطالب بتأجيل مباراته مع الاتحاد السكندري
الزمالك

الزمالك يطالب بتأجيل مباراته مع الاتحاد السكندري

2017-07-02 18:17:24
كتب - متابعات

ناشد نادي الزمالك، تأجيل مباراة الاتحاد السكندرى، المقرر إقامتها يوم 6 يوليو الجارى، فى الجولة الـ33 بالدوري الممتاز باستاد برج العرب.

والطلب يأتي بعد الخسارة التي تلقاها الفريق الأبيض أمام كابس يونايتد الزيمبابوى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

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