أعلنت الشرطة في بنجلاديش اليوم الأحد اعتقال ثلاث نساء من جماعة متشددة يشتبه بتورطها في الهجوم الدامي الذي استهدف مقهى راقيًا في العاصمة دكا العام الماضي.

وقال المسؤول بالشرطة المحلية نور حسين - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إنه جرى توقيف النساء خلال عملية دهم لمخبئهن في منطقة كوشتيا غربي البلاد على بُعد 220 كيلومترًا من العاصمة، لافتًا إلى أن إحدى المعتقلات كانت ترتدي حزامًا ناسفًا أثناء حملة الدهم وحاولت أن تفجره بالقرب من عناصر الشرطة الذين طلبوا منها الابتعاد.

ومن جانبه، قال رئيس شرطة كوشتيا مهدي حسن إن النساء الثلاث ينتمين إلى جماعة (مجاهدي بنجلاديش) وهي مجموعة محلية متطرفة تتهمها السلطات بالهجوم على مقهى ومخبز (هولي أرتيسان) في الأول من يوليو 2016 ؛ مما أسفر عن وقوع 22 قتيلًا غالبيتهم من الأجانب.