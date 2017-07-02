كشف اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البرلمان انتهى دوره فيما يخص تقنين أوضاع “التكاتك” في مصر منذ عام 2008، مشيرًا إلى ضرورة عقد اجتماعات في مجلس الوزراء حتى تتكاتف الجهات المعنية فيما يخص ترخيص التكاتك لتحقيق الاستفادة للجميع.

ولفت في مداخلة هاتفية على فضائية “دريم”، اليوم الأحد، أن قانون التأمينات الاجتماعية يحتاج للتغيير وتحديد سن 21 عاما لمنح سائقي التكاتك رخصة القيادة، لافتا إلى أن الحلول موجودة في القانون وعلى السلطة التنفيذية تنفيذها.