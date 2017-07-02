احتج آلاف الأشخاص في مدينة هامبورج الألمانية، اليوم الأحد، على قمة مجموعة العشرين التي تُعقد في المدينة الأسبوع المقبل، ويشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأول مرة.

وذكرت قناة (فرنسا 24) أن هذا أول تجمع احتجاجي ضد القمة المقرر عقدها يومي الجمعة والسبت المقبلين، لافتة إلى أن الشرطة الألمانية قدرت أعداد المشاركين بحوالي 10 آلاف شخص.

وقد نظم المتظاهرون تجمعًا أمام قاعة مجلس المدينة، فيما نظم المدافعون عن البيئة تظاهرة للتوعية بالطقس قرب سفينة محملة بالفحم في ميناء هامبورج.

وتضم قمة مجموعة العشرين قادة الدول الصناعية الكبرى والاقتصادات الناشئة، ومن المقرر تنظيم 30 فعالية احتجاجية أخرى قبل القمة، يأمل المنظمون أن يشارك فيها إجمالًا أكثر من 100 ألف شخص.

ومن بين المنظمين لهذا الاحتجاجات؛ تحالف المنظمات الكبرى مثل الاتحاد الألماني، والاتحاد التجاري، ومنظمة السلام الأخضر، وأوكسفام، وأعضاؤها ليسوا مجرد مشاركين في مظاهرة ضد تغير المناخ والرأسمالية والصراعات العالمية التي تشغل المتظاهرين عادة، بل إنهم منشغلون أيضًا بكيفية تنظيم المظاهرات دون حدوث احتجاجات عنيفة.

وبالرغم من انطلاق الاحتجاجات قبل أسبوع من عقد القمة العالمية، فإن العامل الأمني يفرض نفسه أيضًا، بسبب التجهيزات الأمنية المكثفة التي ستشهدها المدينة الألمانية ساعة عقد اللقاء.

ويتمثل سبب آخر لدفع المنظمين إلى بداية مبكرة للاحتجاجات في خوفهم من أن تطغي أعمال القمة على الاحتجاجات المصاحبة لها، لذلك قرر المنظمون إطلاق التظاهر قبل انطلاق أعمال القمة، قبل تحويل هامبورج إلى ثكنة عسكرية، آملين بمشاركة أكبر من الناس.