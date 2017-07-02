أبلغ مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، هانى زادة، رئيس البعثة الفريق فى زيمبابوى وعضو مجلس إدارة النادى، بإقالة البرتغالى أجستو إيناسيو، المدير الفنى للفريق، بعد الهزيمة من كابس يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وسيبحث مرتضى منصور، خلال الساعات المقبلة، مصير جهاز الفريق بعد إقالة إيناسيو، عقب الهزيمة الثانية على التوالى للأبيض فى دور المجموعات بدورى الأبطال.