سيسكو تكشف النقاب عن تقنيات المستقبل التي يمكنها التنبوء بالأعمال

كشفت شركة سيسكو اليوم عن حلول الشبكات القائمة على النوايا والتي تمثل واحدة من أهم التطورات في شبكات الشركات ، ويأتي هذا الكشف تتويجا لرؤية سيسكو لإنشاء نظام ذكي ...