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مقتل 14 وجرح آخرين فى هجوم انتحارى بالعراق
هجوم انتحاري

مقتل 14 وجرح آخرين فى هجوم انتحارى بالعراق

2017-07-02 17:58:12

أفادت فضائية العربية فى نبأ عاجل لها منذ قليل بمقتل 14 وجرح آخرين بهجوم انتحارى استهدف مخيما للنازحين غرب الأنبار بالعراق.

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